Пулишич забил за «Челси», перелетев через вратаря вслед за мячом. Видео

В матче 11-го тура английской Премьер-лиги «Уотфорд» — «Челси» гости удвоили преимущество на 55-й минуте, сделав счёт 2:0. Гол забил полузащитник Кристиан Пулишич. Он замкнул прострел с правого фланга нападающего Тэмми Абрахама.

Видео доступно на «Чемпионате».



11-й тур АПЛ стартовал в субботу, 2 ноября, матчем «Борнмут» — «Манчестер Юнайтед», который завершился поражением гостей со счётом 0:1. В других встречах тура «Арсенал» дома сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» со счётом 1:1, «Ливерпуль» на выезде обыграл «Астон Виллу» со счётом 2:1, «Брайтон энд Хоув Альбион» на своём поле выиграл у «Норвич Сити» со счётом 2:0, «Манчестер Сити» дома обыграл «Саутгемптон» со счётом 2:1, «Шеффилд Юнайтед» на своём поле разгромил «Бёрнли» со счётом 3:0, «Вест Хэм Юнайтед» дома проиграл «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 2:3.



В воскресенье, 3 ноября, состоятся матчи «Кристал Пэлас» — «Лестер Сити» и «Эвертон» — «Тоттенхэм Хотспур».