Магнуссон — о матче с «Зенитом»: соперник доминировал в этой игре

Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон остался доволен результатом матча 15-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

«Это была тяжёлая игра, и мы рады, что смогли добыть ничью. Мы очень хорошо играли в обороне в первом тайме, во второй половине встречи они создали больше моментов, когда у нас стало на одного игрока меньше. Я горд тем, как команда смогла справиться с этой сложной ситуацией. Мы играли против тяжёлого соперника, поэтому мы должны быть горды тем, как сыграли сегодня, и поблагодарить наших фанатов, которые приехали поддержать нас. Соперник доминировал в этой игре. В обороне было тяжело, но мы справились, играли компактно. Трудно было контратаковать.

Я не видел второго фола, когда был удалён Бийол. Может, там было нарушение, есть VAR. «Зенит» тоже мог получить красную карточку», — передаёт слова Магнуссона корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.