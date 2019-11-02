Магнуссон — о фоле Азмуна: была VAR, должны были принимать какое-то решение
Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон высказался о фоле Сердара Азмуна на себе в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.
«Честно говоря, эпизода со второй карточкой Бийола я не видел. Не могу сказать, было ли это справедливо. Но жаль, что мы потеряли игрока. Нам пришлось играть вдесятером. У соперника тоже были моменты, когда их футболисты могли быть удалены с поля, но этого не произошло. Возможно, фол Азмуна на мне тянул на красную карточку. У нас была VAR, поэтому, наверное, должны были принимать какое-то решение по этому эпизоду. Он меня сбил. Не знаю, насколько это тянуло на красную карточку, но нарушение было», — сказал Магнуссон в эфире «Матч ТВ».
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- 2 ноября 2019
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