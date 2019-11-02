Клопп оценил шансы «Ливерпуля» завершить чемпионат Англии без поражений

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий после победы со счётом 2:1 в выездном матче 11-го тура английской Премьер-Лиги с «Астон Виллой».

«Сезон без поражений? Это невозможно, если играть так, как играли мы до пропущенного гола. Мы действовали довольно неплохо, показывали хороший футбол, но у нас не было необходимого победного настроя. Вероятно, это невозможно, но если честно, мы не думаем об этом. Все наши мысли сосредоточены на следующем матче.

Нашей команде всё ещё нужно учиться и становиться лучше. Иногда нужно принимать удар, и мы это делаем. Нас наказали за мелкие ошибки, но в итоге мы смогли с этим разобраться. Не пытаюсь сказать, что мы не заслужили победу. Меня удовлетворила наша игра, но были и моменты, которые мне не понравились.

Если посмотреть матч, то можно сказать, что победу заслужила одна команда, и это «Ливерпуль». Могу представить, насколько раздосадована «Астон Вилла». Эта команда заслужила хотя бы чего-нибудь, учитывая всё то, что она сделала в этой встрече», — приводит слова немецкого специалиста Sky Sports.

В нынешнем сезоне «Ливерпуль» одержал 10 побед и 1 раз сыграл вничью в 11 матчах чемпионата Англии. Мерсисайдцы занимают первое место в турнирной таблице первенства.