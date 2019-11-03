Агент: Дзюбе предлагали в Китае € 7 млн. Он сделал заявление и на него обиделись

Агент Олег Артёмов рассказал о несостоявшемся переходе форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в один из китайских клубов.
«У Дзюбы сейчас агент Жорже Мендеш. Он отошёл от меня после чемпионата мира. Хотя у меня было предложение для него из Китая. Предлагали зарплату € 7 млн. Причём он сделал заявление — китайцы на него обиделись. Дзюба не только от меня ушёл — он от многих ушёл.
Уйдёт ли он в Европу зимой? Нет. Он мечтает об Англии. Просил Мендеша туда его пристроить. Но вряд ли уедет. Ну, приедет он туда. А кто он? Артём Дзюба. Здесь он герой. Такой зарплаты, как в «Зените», € 3,5 млн, ему в Англии никто не даст.
Дзюба считает, что все российские агенты — это зло. А европейские агенты — добро. Но почему-то Мендеш его в Англию не устроил. Потому что в Англии ему такой зарплаты никто не даст. Там ты Артём Дзюба — игрок, которому нужно что-то доказывать. А здесь ты — капитан сборной, любимец публики, рекламных агентств", — приводит слова Артёмова «Матч ТВ».
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