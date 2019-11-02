Дзюба — о работе арбитра в матче с ЦСКА: кто недоволен? Это не моя компетенция
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба дал комментарий после домашнего матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (1:1).
«Кто-то недоволен работой арбитра? Кто? Честно говоря, я стараюсь не обращать внимания на эти вещи. Первая жёлтая Бийола была сто процентов, он держал меня. Во время второй не видел, играл ли он высоко ногой или нет. Судейство — не моя компетенция.
Я стараюсь играть на команду, рад, что удалось сделать голевую передачу, долго выцеливал. Сегодня не во всём повезло, но, надеюсь, что-то осталось на «Лейпциг», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
«Зенит», набрав 33 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, ЦСКА (27) занимает пятое место.
Дзюба: Матюнин — герой матча, такое судейство — это позор
- 2 ноября 2019
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