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Дзюба — о работе арбитра в матче с ЦСКА: кто недоволен? Это не моя компетенция

Дзюба — о работе арбитра в матче с ЦСКА: кто недоволен? Это не моя компетенция
Футбол / РПЛ 0

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба дал комментарий после домашнего матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (1:1).

«Кто-то недоволен работой арбитра? Кто? Честно говоря, я стараюсь не обращать внимания на эти вещи. Первая жёлтая Бийола была сто процентов, он держал меня. Во время второй не видел, играл ли он высоко ногой или нет. Судейство — не моя компетенция.

Я стараюсь играть на команду, рад, что удалось сделать голевую передачу, долго выцеливал. Сегодня не во всём повезло, но, надеюсь, что-то осталось на «Лейпциг», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Зенит», набрав 33 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, ЦСКА (27) занимает пятое место.

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