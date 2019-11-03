Агент: в будущем Головин будет стоить миллионов 70-80

Агент Олег Артёмов рассказал, сколько в будущем будет стоить полузащитник «Монако» Александр Головин.

«В «Монако» он даже поначалу растерялся. В «Монако» понимали, что из этого игрока можно сделать футболиста мирового уровня. Сколько будет стоить дальше Головин? Миллионов 70-80. Меня долго убеждали в том, чтобы подписать Головина, когда он только пришёл в ЦСКА», — приводит слова Артёмова «Матч ТВ».

Напомним, Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. Его трансфер обошёлся монегаскам в € 30 млн. В текущем сезоне на клубном уровне 23-летний хавбек принял участие в 10 матчах. На его счету 2 забитых мяча и 2 результативные передачи. Контракт россиянина с «Монако» рассчитан до лета 2023 года.