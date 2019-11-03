Агент: в будущем Головин будет стоить миллионов 70-80
Агент Олег Артёмов рассказал, сколько в будущем будет стоить полузащитник «Монако» Александр Головин.
«В «Монако» он даже поначалу растерялся. В «Монако» понимали, что из этого игрока можно сделать футболиста мирового уровня. Сколько будет стоить дальше Головин? Миллионов 70-80. Меня долго убеждали в том, чтобы подписать Головина, когда он только пришёл в ЦСКА», — приводит слова Артёмова «Матч ТВ».
Напомним, Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. Его трансфер обошёлся монегаскам в € 30 млн. В текущем сезоне на клубном уровне 23-летний хавбек принял участие в 10 матчах. На его счету 2 забитых мяча и 2 результативные передачи. Контракт россиянина с «Монако» рассчитан до лета 2023 года.
Головин — лучший игрок «Монако» в матче с «Марселем»
- 3 ноября 2019
-
00:17
-
00:06
-
00:02
- 2 ноября 2019
-
23:40
-
23:30
-
23:10
-
22:42
-
22:32
-
22:24
-
22:24
-
22:21
-
22:18
-
22:16
-
22:11
-
22:06
-
22:04
-
22:01
-
21:59
-
21:58
-
21:49
-
21:48
-
21:47
-
21:43
-
21:39
-
21:35
-
21:33
-
21:33
-
21:28
-
21:23
-
21:20
-
21:20
-
21:13
-
20:58
-
20:56
-
20:45
Партнерский контент