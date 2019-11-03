Роскошный пас Жоржиньо и очередной гол Абрахама — в обзоре «Уотфорд» — «Челси»

Лондонский «Челси» обыграл «Уотфорд» в матче 11-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Уотфорде на стадионе «Викарэйдж Роуд» и завершилась со счётом 1:2.

Первый мяч забил нападающий «Челси» Тэмми Абрахам на 5-й минуте после роскошной передачи полузащитника Жоржиньо. В начале второго тайма преимущество лондонской команды увеличил хавбек Кристиан Пулишич, отличившийся с паса Абрахама. В конце матча форвард «Уотфорда» Жерар Деулофеу реализовал пенальти.

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Победная серия «Челси» в чемпионате Англии достигла пяти встреч. «Уотфорд» пока не одержал ни одной победы в АПЛ в нынешнем сезоне. В предыдущих турах «шершни» потерпели пять поражений и пять раз сыграли вничью.

«Челси», набрав 23 очка, занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги, «Уотфорд» (5) — последнее, 20-е.