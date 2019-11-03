Вальведре: меня не беспокоит возможная отставка
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальведре после поражения в гостевом матче Примеры с «Леванте» (1:3) отметил, что его не беспокоит возможная отставка.
«Приходится признать, что у нашей команды есть проблемы с выездными матчами. Ранее я уже говорил, что меня не устраивает настрой на матчи в гостях. К таким встречам важно подходить должным образом. Меня не беспокоит возможная отставка, я хочу смотреть вперёд», — приводит слова Вальверде AS.
Несмотря на поражение, «Барса» продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Испании с 22 очками. «Леванте» приблизился к зоне еврокубков и занимает восьмую строчку с 17 очками.
Следующий матч в рамках национального чемпионата «Барселона» проведёт дома 9 ноября, соперник – «Сельта».
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