Болельщик «Амьена» разбил голову, упав с трибуны во время матча
25-летний поклонник «Амьена» получил травму головы в результате падения с трибуны во время матча 12-тура французской Лиги 1 с «Брестом». Молодой человек сорвался с одной из верхних трибун и пролетел несколько метров, сообщает Pulse.ng.
Болельщик упал на бетонное покрытие. По сведениям очевидцев, у пострадавшего было сильное кровотечение. Его забрали в больницу, а через некоторое время диктор объявил по стадиону, что фанат пришёл в сознание.
Матч «Амьен» — «Брест», проходивший в Амьене на арене «Ла Ликорн», завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев. Автором единственного гола стал нападающий Хуан Отеро, отправивший мяч в ворота соперника на 27-й минуте.
«Амьен», набрав 16 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.
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