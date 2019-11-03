Болельщик «Амьена» разбил голову, упав с трибуны во время матча

25-летний поклонник «Амьена» получил травму головы в результате падения с трибуны во время матча 12-тура французской Лиги 1 с «Брестом». Молодой человек сорвался с одной из верхних трибун и пролетел несколько метров, сообщает Pulse.ng.

Болельщик упал на бетонное покрытие. По сведениям очевидцев, у пострадавшего было сильное кровотечение. Его забрали в больницу, а через некоторое время диктор объявил по стадиону, что фанат пришёл в сознание.

Матч «Амьен» — «Брест», проходивший в Амьене на арене «Ла Ликорн», завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев. Автором единственного гола стал нападающий Хуан Отеро, отправивший мяч в ворота соперника на 27-й минуте.

«Амьен», набрав 16 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.