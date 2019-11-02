Кавани может летом бесплатно перейти во «Фламенго»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в Бразилии по истечении контракта с клубом.



Как сообщает ESPN, в услугах уругвайского форварда, которому в феврале исполнится 33 года, заинтересован «Фламенго». Бразильский клуб рассматривает приглашение футболиста в летнее трансферное окно, поскольку к тому моменту закончится срок действия соглашения игрока с «ПСЖ» и он сможет присоединиться к команде бесплатно.



Ранее сообщалось, что следующим клубом Кавани может стать «Интер Майами», основателем и совладельцем которого является бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм. Тем не менее, по последней информации СМИ, Эдинсон отказался от этого предложения.



Кавани выступает за «ПСЖ» с 2013 года. В нынешнем сезоне он провёл 5 матчей во французской Лиге 1, забил 2 мяча (1 — с пенальти) и получил 1 жёлтую карточку.

Кавани отклонил предложение клуба Бекхэма «Интер Майами»