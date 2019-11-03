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«Манчестер Юнайтед» хочет купить Вернера. Игроком также интересуется «Ливерпуль»

«Манчестер Юнайтед» хочет купить Вернера. Игроком также интересуется «Ливерпуль»
Футбол / Англия 0

«Манчестер Юнайтед» планирует приобрести нападающего «РБ Лейпциг» Тимо Вернера. 23-летним немецким футболистом интересуется также «Ливерпуль», сообщает Mirror.

Минувшим летом Вернера пыталась купить мюнхенская «Бавария», но трансфер так и не состоялся. В итоге форвард продлил контракт с «РБ Лейпциг» до 30 июня 2023 года. В новом соглашении прописана опция выкупа игрока за € 30 млн.

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» попытаются приобрести Тимо уже в ближайшее зимнее трансферное окно, но более вероятно, что сделка не состоится до завершения этого сезона.

Вернер выступает за «РБ Лейпциг» с 2016 года. Ранее он защищал цвета «Штутгарта». В нынешней кампании нападающий забил 13 мячей и отдал 6 результативных передач в 15 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

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