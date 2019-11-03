Моуринью провёл встречу с директором «Арсенала»

Бывший главный тренер «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью провёл деловую встречу за ужином с директором лондонского «Арсенала» Раулем Санллехи, сообщает The Sunday Times.
По информации источника, руководство «канониров» недовольно работой нынешнего наставника команды Унаи Эмери и намерено расстаться со специалистом в ближайшее время. Отмечается, что в «Арсенале» хотят видеть тренера с опытом работы в клубах английской Премьер-лиги. Сообщается, что во время ужина Моуринью поделился с директором «Арсенала» своим видением нынешнего положения команды и взглядами на состав, чем произвёл большое впечатление на Санллехи.
Ранее сообщалось, что Моуринью заинтересован в работе наставником лондонского «Арсенала» и открыт для предложений со стороны английского клуба.
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