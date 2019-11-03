Милнер: если у вас проблемы с сердцем, не рекомендуется болеть за «Ливерпуль»
Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер пошутил по поводу двух голов, которые его команда забила в концовке выездного матча 11-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (2:1). Мерсисайдцы проигрывали со счётом 0:1 до 87-й минуты, но в итоге сумели вырвать победу.
«Предупреждение о вреде для здоровья. Если вы страдаете от беспокойства или проблем с сердцем, не рекомендуется болеть за «Ливерпуль», — написал Милнер на своей странице в «Твиттере».
«Ливерпуль», набрав 31 очко, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии. В 12-м туре команда Юргена Клоппа сыграет с «Манчестер Сити». Матч состоится в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» 10 ноября, начало — в 19:30 мск.
Статистика игроков АПЛ доступна на «Чемпионате».
Важные новости: у Юргена Клоппа есть лом. И он умеет им пользоваться
Кстати, Садио Мане – в великолепной форме.
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