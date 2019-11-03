Важные новости: у Юргена Клоппа есть лом. И он умеет им пользоваться

Решение Юргена Клоппа поставить в центр полузащиты Адама Лаллану вместо Фабиньо на матч с 16-й командой лиги выглядит мелочью. Но только выглядит: на самом деле разница огромная. Лаллана никакой не опорник, зато у него, пожалуй, лучшее качество паса среди всех полузащитников «Ливерпуля».
А теперь взгляните на «Астон Виллу»: команда Дина Смита в матчах с сильными соперниками (то есть всеми из верхней половины таблицы) отдаёт мяч и защищается в расстановке 4-5-1, но без низкого блока, стараясь удерживать соперника в центре поля. Поставить центральным полузащитником против такой команды Лаллану – значит сыграть с контролирующим опорником. Не факт, что это может стать постоянным приёмом, но теперь, когда Адам наконец восстановился после нескольких травм подряд и вроде бы набрал форму, у Клоппа появился ещё один очевидный способ варьировать игру. Да, играть, как «Манчестер Сити».
Правда, матч показал, что добиться эффективности в рамках такого стиля одним волевым решением не удастся. Состав «Ливерпуля» не слишком подходит для короткого розыгрыша мяча. Особенно явно это было видно в первом тайме. «Астон Вилла» даже без мяча неплохо контролировала соперника. Минимально уступила по ударам (4:5) и даже превзошла гостей по ударам в створ (2:1). Тотальный контроль мяча (75%) и максимальная включённость Лалланы (53 паса, 48 точных, с отрывом больше всех) не помогали создавать моменты. По остроте моментов команды по итогам тайма оказались равны. Только Трезеге свой реализовал, а Мане ударил головой чуть неточно.
Видео доступно на «Чемпионате».
«Ливерпуль», даже когда держал мяч в центральной зоне, всё равно слишком стремился доводить мяч к штрафной через фланги. В итоге Трент и Робертсон снова навешивали (семь подачи с игры), но без необходимого для эффективности условия: динамики атак (то есть стоя и на стоячих). Ни одна их подача в первом тайме не привела к удару.
А теперь сделаем лирическое отступление.
Игра в навесы: недостаток или достоинство?
«Ливерпуль» иногда критикуют за стиль: слишком много навесов, слишком много атак через фланги, слишком мало креатива и атак через центр. Я тоже готов присоединиться к критике, потому что предсказуемая безальтернативная игра навесами ещё никогда и никому не шла на пользу на дистанции. Но в случае «Ливерпуля» не всё так однозначно.
В трёх турах подряд команде пришлось отыгрываться по ходу матча. Итог: две победы и ничья. И каждый раз игру можно свести к обобщённой последовательности: а) у «Ливерпуля» по каким-то причинам не проходят в привычном объёме атаки через фланги; б) у «Ливерпуля» начинают массово проходить атаки через фланги.
Две недели назад Уле-Гуннар Сульшер максимально подстроился и выставил против «Ливерпуля» трёх центральных защитников. Чтобы дать фулбекам больше свободы и лучше сдерживать Александера-Арнольда и Робертсона. Клопп в ответ перестроил команду на 4-4-2, то есть усилил фланги количественно, за счёт чего удалось сравнять счёт. Схема изменилась, принцип игры остался тем же.
В матче с «Тоттенхэмом» хозяева создавали моменты (естественно, за счёт навесов: из 30 навесов 7 стали ключевыми), но не реализовывали. Клопп ничего не менял и был вознаграждён за терпение двумя голами во втором тайме. Тот матч показал: «Ливерпуль» может дожимать даже самых сложных соперников, оставаясь в рамках своего стиля. Стиля, в котором за последний пас отвечают крайние защитники. Так вот, с «Астон Виллой» Клопп попробовал сыграть по-другому. И только после перерыва, когда стало ясно, что эксперимент не удался, вернулся к стандартной игре.
Второй тайм с «Астон Виллой». Режим «это Спартаааа!»
После интересного в плане стиля, но неэффективного первого тайма Клопп внёс некоторые корректировки в игру команды. «Ливерпуль» бросил играть через центр и сосредоточился на создании преимущества на флангах. Иногда в помощь Тренту стягивался Хендерсон. Но и Мане тоже. С начала тайма он перешёл с левого фланга на правый, а минуте к 70-й окончательно обосновался на бровке. Посмотрите на его карту касаний с 70-й минуты до финального свистка.
Это карта типичного вингера, если не считать удара из пределов штрафной (но там был стандарт). Мане 20 минут играл по бровке и даже сделал три навеса. То есть изменения Клоппа служили одной цели: создать преимущество на флангах, двигать там мяч быстрее, чтобы у его команды опять появилась возможность для навесов. И это опять сработало: один из навесов Мане стал голевым.
Видео доступно на «Чемпионате».
Помимо его подачи было ещё много других. Очень много: 23 во втором тайме, из которых пять привели к удару, а две стали голевыми. Сейчас легко впасть в искушение и подогнать выводы под результат. Поэтому я привожу статистику подач и ключевых ударов, а не только обращаюсь к голам: «Ливерпуль» не просто забил в концовке, а опять сделал это, используя своё ключевое (а по сути – единственное) оружие в позиционных атаках. Навесы. Даже невероятно сложный в исполнении гол Мане в добавленное время забит головой после подачи.
Видео доступно на «Чемпионате».
Лом
Всё это приводит к одной мысли. Обычно команды, которые полагаются только на какой-то один приём, принято критиковать за предсказуемость. Тем более если это такой ненадёжный приём, как навесы. Но и результаты, и качество созданных «Ливерпулем» моментов доказывают: в данном случае критика – это ошибка.
Год назад тактика Клоппа с Трентом и Эндрю в роли главных по доставке мяча в штрафную удивляла. Полгода назад мы восхищались их стабильной эффективностью. Но сейчас, в начале ноября 2019 года, «Ливерпуль» изучен уже вдоль и поперёк, и все знают, чего от него ждать в позиционных атаках (миллиона навесов), а навесы всё равно приносят результат, и в каждом матче Клопп находит возможность сделать их эффективными… Видимо, есть навесы, а есть навесы, и не надо путать.
В случае «Ливерпуля» они как лом, о котором можно знать всё, но это не помогает увернуться. «Ливерпуль» ходит по АПЛ с ломом. Сульшеру повезло: его команду стукнули только раз. Остальных Клопп лупит, пока не прибьёт.
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