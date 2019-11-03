Важные новости: у Юргена Клоппа есть лом. И он умеет им пользоваться

Решение Юргена Клоппа поставить в центр полузащиты Адама Лаллану вместо Фабиньо на матч с 16-й командой лиги выглядит мелочью. Но только выглядит: на самом деле разница огромная. Лаллана никакой не опорник, зато у него, пожалуй, лучшее качество паса среди всех полузащитников «Ливерпуля».

А теперь взгляните на «Астон Виллу»: команда Дина Смита в матчах с сильными соперниками (то есть всеми из верхней половины таблицы) отдаёт мяч и защищается в расстановке 4-5-1, но без низкого блока, стараясь удерживать соперника в центре поля. Поставить центральным полузащитником против такой команды Лаллану – значит сыграть с контролирующим опорником. Не факт, что это может стать постоянным приёмом, но теперь, когда Адам наконец восстановился после нескольких травм подряд и вроде бы набрал форму, у Клоппа появился ещё один очевидный способ варьировать игру. Да, играть, как «Манчестер Сити».

Правда, матч показал, что добиться эффективности в рамках такого стиля одним волевым решением не удастся. Состав «Ливерпуля» не слишком подходит для короткого розыгрыша мяча. Особенно явно это было видно в первом тайме. «Астон Вилла» даже без мяча неплохо контролировала соперника. Минимально уступила по ударам (4:5) и даже превзошла гостей по ударам в створ (2:1). Тотальный контроль мяча (75%) и максимальная включённость Лалланы (53 паса, 48 точных, с отрывом больше всех) не помогали создавать моменты. По остроте моментов команды по итогам тайма оказались равны. Только Трезеге свой реализовал, а Мане ударил головой чуть неточно.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Ливерпуль», даже когда держал мяч в центральной зоне, всё равно слишком стремился доводить мяч к штрафной через фланги. В итоге Трент и Робертсон снова навешивали (семь подачи с игры), но без необходимого для эффективности условия: динамики атак (то есть стоя и на стоячих). Ни одна их подача в первом тайме не привела к удару.



А теперь сделаем лирическое отступление.

Игра в навесы: недостаток или достоинство?

«Ливерпуль» иногда критикуют за стиль: слишком много навесов, слишком много атак через фланги, слишком мало креатива и атак через центр. Я тоже готов присоединиться к критике, потому что предсказуемая безальтернативная игра навесами ещё никогда и никому не шла на пользу на дистанции. Но в случае «Ливерпуля» не всё так однозначно.

В трёх турах подряд команде пришлось отыгрываться по ходу матча. Итог: две победы и ничья. И каждый раз игру можно свести к обобщённой последовательности: а) у «Ливерпуля» по каким-то причинам не проходят в привычном объёме атаки через фланги; б) у «Ливерпуля» начинают массово проходить атаки через фланги.

Две недели назад Уле-Гуннар Сульшер максимально подстроился и выставил против «Ливерпуля» трёх центральных защитников. Чтобы дать фулбекам больше свободы и лучше сдерживать Александера-Арнольда и Робертсона. Клопп в ответ перестроил команду на 4-4-2, то есть усилил фланги количественно, за счёт чего удалось сравнять счёт. Схема изменилась, принцип игры остался тем же.

«Ливерпуль» спасся на последних минутах. Всё решили замены Клоппа «МЮ» был лучше целый час.

В матче с «Тоттенхэмом» хозяева создавали моменты (естественно, за счёт навесов: из 30 навесов 7 стали ключевыми), но не реализовывали. Клопп ничего не менял и был вознаграждён за терпение двумя голами во втором тайме. Тот матч показал: «Ливерпуль» может дожимать даже самых сложных соперников, оставаясь в рамках своего стиля. Стиля, в котором за последний пас отвечают крайние защитники. Так вот, с «Астон Виллой» Клопп попробовал сыграть по-другому. И только после перерыва, когда стало ясно, что эксперимент не удался, вернулся к стандартной игре.

Второй тайм с «Астон Виллой». Режим «это Спартаааа!»

После интересного в плане стиля, но неэффективного первого тайма Клопп внёс некоторые корректировки в игру команды. «Ливерпуль» бросил играть через центр и сосредоточился на создании преимущества на флангах. Иногда в помощь Тренту стягивался Хендерсон. Но и Мане тоже. С начала тайма он перешёл с левого фланга на правый, а минуте к 70-й окончательно обосновался на бровке. Посмотрите на его карту касаний с 70-й минуты до финального свистка.

Это карта типичного вингера, если не считать удара из пределов штрафной (но там был стандарт). Мане 20 минут играл по бровке и даже сделал три навеса. То есть изменения Клоппа служили одной цели: создать преимущество на флангах, двигать там мяч быстрее, чтобы у его команды опять появилась возможность для навесов. И это опять сработало: один из навесов Мане стал голевым.

Видео доступно на «Чемпионате».

Помимо его подачи было ещё много других. Очень много: 23 во втором тайме, из которых пять привели к удару, а две стали голевыми. Сейчас легко впасть в искушение и подогнать выводы под результат. Поэтому я привожу статистику подач и ключевых ударов, а не только обращаюсь к голам: «Ливерпуль» не просто забил в концовке, а опять сделал это, используя своё ключевое (а по сути – единственное) оружие в позиционных атаках. Навесы. Даже невероятно сложный в исполнении гол Мане в добавленное время забит головой после подачи.

Видео доступно на «Чемпионате».

Лом

Всё это приводит к одной мысли. Обычно команды, которые полагаются только на какой-то один приём, принято критиковать за предсказуемость. Тем более если это такой ненадёжный приём, как навесы. Но и результаты, и качество созданных «Ливерпулем» моментов доказывают: в данном случае критика – это ошибка.



Год назад тактика Клоппа с Трентом и Эндрю в роли главных по доставке мяча в штрафную удивляла. Полгода назад мы восхищались их стабильной эффективностью. Но сейчас, в начале ноября 2019 года, «Ливерпуль» изучен уже вдоль и поперёк, и все знают, чего от него ждать в позиционных атаках (миллиона навесов), а навесы всё равно приносят результат, и в каждом матче Клопп находит возможность сделать их эффективными… Видимо, есть навесы, а есть навесы, и не надо путать.

В случае «Ливерпуля» они как лом, о котором можно знать всё, но это не помогает увернуться. «Ливерпуль» ходит по АПЛ с ломом. Сульшеру повезло: его команду стукнули только раз. Остальных Клопп лупит, пока не прибьёт.

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