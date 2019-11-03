Генеральный директор «Зенита»: счёт в матче с ЦСКА не по игре, мы доминировали

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал результат матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (1:1).



«Считаю, что результат не по игре. По картинке и по статистике – доминировал «Зенит». Матч был непростой, поскольку ЦСКА очень сильный соперник и имеет ряд игроков очень высокого уровня: Фернандес, Влашич и Акинфеев, который до сих пор остаётся одним их лучших вратарём российского чемпионата. Обстановка была напряжённая, интересная и страстная, что ещё раз показывает, что уровень нашего чемпионата растёт», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

В 16-м туре РПЛ сине-бело-голубые на выезде сыграют с тульским «Арсеналом», а «армейцы» в гостях встретятся с «Сочи». Оба матча состоятся 10 ноября.