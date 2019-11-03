«Витесс» Слуцкого снова проиграл команде из нижней половины таблицы Эредивизии

В матче 12-го тура нидерландской Эредивизии «Эммен» принимал «Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий. Встреча прошла в Эммене на стадионе «Де Ауде Мердейк» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
Первый мяч забил полузащитник «Эммена» Майкл де Леув на 11-й минуте. В середине первого тайма нападающий Николай Лаурсен увеличил преимущество хозяев. Спустя 11 минут форвард «Витесса» Нуа Дико сократил разницу в счёте.
Для «Витесса» это поражение стало вторым подряд в чемпионате Нидерландов. В предыдущем туре команда Слуцкого на своём поле со счётом 0:2 проиграла клубу «АДО Ден Хааг», который занимает 15-е место в турнирной таблице Эредивизии.
«Витесс», набрав 23 очка, занимает четвёртое место в таблице первенства Нидерландов, «Эммен» (13) — 13-е.
- 3 ноября 2019
-
16:56
-
16:48
-
16:40
-
16:31
-
16:28
-
16:10
-
16:03
-
15:57
-
15:47
-
15:44
-
15:19
-
15:13
-
15:08
-
14:43
-
14:34
-
14:33
-
14:29
-
14:19
-
14:17
-
14:10
-
14:10
-
14:10
-
13:51
-
13:40
-
13:31
-
13:30
-
13:10
-
12:52
-
12:48
-
12:21
-
12:19
-
12:01
-
11:50
-
11:41
-
11:24