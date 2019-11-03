«Витесс» Слуцкого снова проиграл команде из нижней половины таблицы Эредивизии

В матче 12-го тура нидерландской Эредивизии «Эммен» принимал «Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий. Встреча прошла в Эммене на стадионе «Де Ауде Мердейк» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Первый мяч забил полузащитник «Эммена» Майкл де Леув на 11-й минуте. В середине первого тайма нападающий Николай Лаурсен увеличил преимущество хозяев. Спустя 11 минут форвард «Витесса» Нуа Дико сократил разницу в счёте.

Для «Витесса» это поражение стало вторым подряд в чемпионате Нидерландов. В предыдущем туре команда Слуцкого на своём поле со счётом 0:2 проиграла клубу «АДО Ден Хааг», который занимает 15-е место в турнирной таблице Эредивизии.

«Витесс», набрав 23 очка, занимает четвёртое место в таблице первенства Нидерландов, «Эммен» (13) — 13-е.