Слуцкий: не сомневаюсь в Хонде, «Витесс» может подписать с ним контракт

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал присутствие бывшего полузащитника ЦСКА Кейсуке Хонды в расположении команды из Арнема. Напомним, ранее Хонда сообщил, что тренируется с командой Слуцкого.



«Видел, как он играл в Милане, Мексике и Австралии. Я действительно не сомневаюсь в его профессиональных качествах и физическом состоянии. Вопрос лишь в том, чего Хонда хочет в будущем. Конечно, есть вероятность, что мы подпишем с ним контракт. Но он сам должен хотеть стать частью „Витесса“. Хондой интересуются в США и в Азии. Важен его выбор», — приводит слова Слуцкого Omroep Gelderland.

В настоящее время 33-летний Хонда имеет статус свободного агента. С 2014 по 2017 год японец выступал в составе «Милана». С россонери он стал обладателем Суперкубка Италии — 2016. С 2010 по 2013 год Кейсуке являлся футболистом московского ЦСКА. В составе «армейцев» в 127 матчах Хонда забил 28 мячей. Со столичным клубом стал чемпионом России и двукратным обладателем национального Кубка.