ЦСКА потребует у РФС объяснить судейские ошибки в матче с «Зенитом»
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что клуб хочет получить от Российского футбольного союза объяснение относительно судейских ошибок, допущенных в выездном матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода.
«Мы потребуем объяснить ошибки и двойные стандарты», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Матч «Зенит» — ЦСКА завершился со счётом 1:1. В составе «армейцев» отличился полузащитник Никола Влашич (45+1'). Автором гола сине-бело-голубых стал хавбек Александр Ерохин (73'). С 54-й минуты гости играли в меньшинстве из-за удаления полузащитника Яки Бийола.
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- 3 ноября 2019
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