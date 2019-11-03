ЦСКА потребует у РФС объяснить судейские ошибки в матче с «Зенитом»

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что клуб хочет получить от Российского футбольного союза объяснение относительно судейских ошибок, допущенных в выездном матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода.

«Мы потребуем объяснить ошибки и двойные стандарты», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Матч «Зенит» — ЦСКА завершился со счётом 1:1. В составе «армейцев» отличился полузащитник Никола Влашич (45+1'). Автором гола сине-бело-голубых стал хавбек Александр Ерохин (73'). С 54-й минуты гости играли в меньшинстве из-за удаления полузащитника Яки Бийола.