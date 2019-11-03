Ковач получил от «Баварии» два матча на исправление ситуации

Руководство «Баварии» приняло решение дать главному тренеру Нико Ковачу два матча на исправление ситуации, сообщается в «твиттере» Bayern & Germany со ссылкой на Bild.
По данным источника, по результатам встреч с «Олимпиакосом» в Лиге чемпионов и дортмундской «Боруссией» в чемпионате Германии будет принято решение о целесообразности продолжения сотрудничества с Ковачем. Впрочем, поражение от «Олимпиакоса» может ускорить решение вопроса по его отставке.
Матч «Бавария» — «Олимпиакос» состоится 6 ноября. Встреча «Бавария» — «Боруссия» пройдёт 9 ноября.
«Бавария», набрав 18 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Бундеслиги. Отставание мюнхенцев от лидирующей мёнхенгладбахской «Боруссии» составляет четыре очка. В Лиге чемпионов «Бавария» лидирует в группе В, набрав максимальные девять очков.
- 3 ноября 2019
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