Матвеев: радуемся двум голам в конце матча, но не ничьей. Мы потеряли два очка

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал ничью в матче 15-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:2).

«Два разных тайма, в которых мы тоже выглядели по-разному. Не самый приятный второй мяч после нескольких рикошетов и удачного отскока для «Ростова». Мы рады, что наша команда сделала изменения во втором тайме, поэтому он полностью был за нами. Мы также рады тому, что нам удалось отыграться на последних минутах, но мы ждали большего от этой игры. Мы реально хотели обыграть «Ростов» и должны были это делать. Если посмотреть статистику, то она по полной программе превзошла все наши ожидания. Кто-то говорит, что мы радуемся ничьей с «Ростовом». Нет, мы не радуемся. Нормальные эмоции в концовке, когда команда в дополнительное время дважды забивает. Да, мы должны радоваться. Но мы, повторюсь, не рады ничьей с «Ростовом». Совершенно. Мы потеряли два очка, которые должны были выводить нас на чистое второе место.

Удалось переломить ход встречи за счёт замен, мы считаем, что мы правильно всё сделали. Вышел Уткин, добавил активности в середине поля. Мы быстро меняли фланги, и это доставляло неудобства «Ростову». Плюс если ещё посмотреть моменты, в которых не забили Ари, Шапи. Если бы Шапи забивал в начале второго тайма, я думаю, мы могли бы вытащить эту игру ещё раньше. Да, первый тайм был за «Ростовом». Да, нам не повезло, что мы не забили раньше. Если бы мы забили раньше, матч закончился бы раньше, и далеко не ничьей.

Мы видели, как играет «Ростов», как он прессингует, какие у него разрывы между линиями обороны и полузащиты. Мы понимали, что нам нужно было делать. Мы, возможно, использовали не свойственную «Краснодару» игру, но она эффективна. Мы пытаемся в той ситуации, в которой находится наша команда, использовать самые сильные и эффективные стороны для нашей игры. Может быть, она не такая зрелищная, но она приносит нам очки, и мы рады этому", — передаёт слова Матвеева корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.