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Матвеев: игроки «Краснодара» понимают, что совершили чудо в матче с «Ростовом»

Матвеев: игроки «Краснодара» понимают, что совершили чудо в матче с «Ростовом»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал ничейный результат матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:2).

«Сложно было, для болельщиков была интересная концовка. Этот результат — заслуга наших ребят, они молодцы. В первом пропущенном мяче мы недоработали, во втором был рикошет. Почему играли в навесы? «Ростов» ушёл в оборону, и нашим обычным стилем было сложно добыть результат. В раздевалке всё довольно спокойно, ребята понимают, что сделали чудо, но сильных эмоций не было. Мы верили, что сможем это сделать», — сказал Матвеев в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Ростов», набрав 30 очков, вышел на второе место в чемпионате России. «Краснодар» (29) — на 4-м месте.

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