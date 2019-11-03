Матвеев: неприятно, что нам дают красные карточки, а кто-то проходит мимо жёлтой

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев поделился мнением о работе арбитров в матчах РПЛ.

«Я сам ещё не видел многих спорных моментов со стороны арбитра, комментировать не буду, пока не посмотрю. Даже по вчерашнему матчу, который мы смотрели, не буду говорить какой именно, почему-то нас в одних моментах наказывают красными карточками, а кто-то проходит даже мимо жёлтой. Такое мне неприятно.

Мы были готовы ко всему. Мы понимали, что «Ростов» в 6 человек идёт в прессинг, высоко это делает, поэтому мы немного упростили свою игру. «Ростов» использовал свои сильные стороны, а мы — свои. Что касается пропущенных голов, да, так бывает. Это футбол, мы недосмотрели, не успели. Но я бы не стал говорить, что мы прямо проиграли первый тайм «Ростову». Что касается Вандерсона, мы ещё его ждём. Есть вероятность, что он появится на поле после паузы на сборные.

Ещё рано делать даже промежуточные итоги. Мы идём от игры к игре, сейчас уже думаем о следующем сопернике. Есть пятёрка команд, которые занимают высокие позиции, «Краснодар» среди них. Так итоги мы никакие не подводили, будем делать это в мае.

Мы будем смотреть, анализировать и исправлять эти ошибки при подготовке к матчу в Лиге Европы. У нас есть хорошие шансы для того, чтобы выйти из группы. Мы провели довольно-таки хороший матч в Турции, теперь то же самое нужно сделать дома", — передаёт слова Матвеева корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.