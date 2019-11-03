Полузащитник «Эвертона» получил жуткий перелом ноги после подката Сона. Видео

Форвард «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин сломал полузащитнику «Эвертона» Андре Гомешу ногу в матче 11-го тура английской Премьер-лиги.
Эпизод произошёл на 79-й минуте встречи. За совершённый фол кореец был удалён с поля. Изначально главный арбитр встречи Мартин Аткинсон хотел предъявить нападающему жёлтую карточку. Однако, увидев степень серьёзности нанесённой травмы португальцу, он изменил решение и удалил Сона с поля.
После случившегося игрок «Тоттенхэм Хотспур» расплакался.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Гомеш перешёл в «Эвертон» из «Барселоны» летом 2018 года на правах аренды. По её завершении «ириски» выкупили контракт игрока за € 25 млн. В текущем сезоне на клубном уровне португалец сыграл 9 матчей, результативными действиями не отметился.
- 3 ноября 2019
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