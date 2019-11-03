Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Полузащитник «Эвертона» получил жуткий перелом ноги после подката Сона. Видео

Полузащитник «Эвертона» получил жуткий перелом ноги после подката Сона. Видео
Футбол / Англия 0

Форвард «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин сломал полузащитнику «Эвертона» Андре Гомешу ногу в матче 11-го тура английской Премьер-лиги.

Эпизод произошёл на 79-й минуте встречи. За совершённый фол кореец был удалён с поля. Изначально главный арбитр встречи Мартин Аткинсон хотел предъявить нападающему жёлтую карточку. Однако, увидев степень серьёзности нанесённой травмы португальцу, он изменил решение и удалил Сона с поля.

После случившегося игрок «Тоттенхэм Хотспур» расплакался.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Гомеш перешёл в «Эвертон» из «Барселоны» летом 2018 года на правах аренды. По её завершении «ириски» выкупили контракт игрока за € 25 млн. В текущем сезоне на клубном уровне португалец сыграл 9 матчей, результативными действиями не отметился.

«Тоттенхэм» забил после того, как Алли элегантно ушёл от двух защитников. Видео
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019