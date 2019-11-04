«Милан» уступил «Лацио» в матче Серии А

В матче 11-го тура чемпионата Италии «Милан» проиграл «Лацио» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Милане на стадионе «Сан-Сиро». Встречу обслуживал арбитр Джанпаоло Кальварезе. Его ассистентами были Алессандро Костанцо и Стефано Алассио.
Счёт был открыт на 25-й минуте. Автором забитого мяча стал Чиро Иммобиле, которому ассистировал Мануэль Лаццари. «Милан» восстановил равновесие через несколько минут благодаря автоголу Баштуша. Победу римлянам принёс гол Хоакина Корреа на 83-й минуте с передачи Луиса Альберто.
«Лацио», набрав 21 очко, вышел на четвёртое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Милан» (13) — на 11-м месте.
В 12-м туре «Лацио» на своём поле сыграет с «Лечче». «Милан» на выезде встретится с «Ювентусом». Оба матча состоятся 10 ноября.
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