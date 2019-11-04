Зидан отреагировал на ранний уход Бэйла и Хамеса со стадиона «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказался об уходе полузащитника Хамеса Родригеса и нападающего Гарета Бэйла со стадиона во время матча 12-го тура испанской Примеры с «Бетисом» (0:0).
Оба футболиста не принимали участия во встрече из-за травм, но были вынуждены присутствовать на арене «Сантьяго Бернабеу». По информации СМИ, валлиец и колумбиец покинули стадион примерно за 10 минут до финального свистка. Формально они не нарушили правил «Реала», поскольку руководство клуба позволяет игрокам, не принимающим участия в матче, покинуть арену после 80-й минуты.
«Не думаю, что это можно считать проявлением неуважения. Оба игрока были на стадионе до матча и подбадривали своих партнёров перед стартовым свистком, а это самое важное», — приводит слова Зидана Sky Sports.
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