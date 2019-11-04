Гацкан: Соболев может достичь большего, чем Дзюба

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Гацкан поделился мнением о 22-летнем нападающем команды Александре Соболеве.
«Соболев молодой и очень квалифицированный футболист, которому есть куда расти. А дальше всё будет зависеть только от него — как будет относиться к себе и как будет работать дальше. А так у него есть все качества, чтобы достичь даже большего, чем Дзюба.
Мы все одна команда и поддерживаем его. Это и нам в плюс, если он станет лучшим бомбардиром, и для него хорошо. Мы все зависим друг от друга. Он будет забивать, мы будем выигрывать. И для него будет хорошо, если он, надеюсь, поедет в какую-то хорошую команду», — цитирует Гацкана Sportbox.
Александр Соболев забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи в 14 матчах Российской Премьер-Лиги в этом сезоне. Нападающий делит первое место в списке бомбардиров чемпионата России с форвардом «Ростова» Элдором Шомуродовым.
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