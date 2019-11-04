Защитник «Монако» ударил по аппаратуре VAR после удаления

Защитник «Монако» Рубен Агилар остался крайне недоволен судейством в матче 12-го тура французской Лиги 1 с «Сент-Этьеном».



26-летний футболист вышел на поле на замену на 69-й минуте, когда счёт был 1:0 в пользу соперника. Доиграть встречу до конца ему не было суждено – на 2-й компенсированной к основному времени матча минуте он получил красную карточку. Уходя с поля, Агилар решил выместить обиду на аппаратуре системы видеоповторов (VAR) и со всей силы ударил по ней ногой, чем вызвал недовольство болельщиков и официальных лиц. Момент попал на камеру одного из фанатов.

«Сент-Этьен», набрав 18 очков, вышел на восьмое место в турнирной таблице французского национального чемпионата. «Монако» (15) — на 15-м месте.