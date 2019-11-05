Источник: у Дембеле проблемы с мышцами левого бедра. «Барселона» скрывает травму

У вингера «Барселоны» Усмана Дембеле имеются проблемы с мышцами левого бедра, утверждает AS.

Согласно информации источника, отсутствие 22-летнего футболиста в матче 12-го тура чемпионата Испании с «Леванте» связано не с решением тренерского штаба сине-гранатовых, о чём заявлял наставник команды Эрнесто Вальверде, а с повреждением. Травму игрок получил ещё во встрече группового этапа Лиги чемпионов со «Славией». Каталонский клуб пытается скрыть информацию о проблемах француза с левой ногой, как это делалось ранее с повреждением у Лионеля Месси.

В текущем сезоне Дембеле принял участие в 5 матчах в составе «Барселоны». На его счету 1 забитый мяч. Контракт вингера с клубом рассчитан до лета 2022 года.