Бывший форвард «Реала» Морьентес готов возглавить клуб из России
Бывший нападающий мадридского «Реала», «Ливерпуля» и национальной команды Испании Фернандо Морьентес заявил, что готов возглавить один из российских клубов.
«Готов ли я продолжать свою тренерскую карьеру? Конечно, я с удовольствием рассмотрю интересное предложение от команды, которая ставит перед собой высокие цели. Предложения из России? Да, мне было бы интересно поработать за рубежом», — приводит слова Морьентес «Известия».
Последним клубом в тренерской карьере Морьетеса была «Фуэнлабрада» (сезон-2015/16), которая тогда выступала в Сегунде В, третьем по силе испанском дивизионе. Специалист был отправлен в отставку за неудовлетворительные результаты команды.
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