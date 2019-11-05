Бывший форвард «Реала» Морьентес готов возглавить клуб из России

Бывший нападающий мадридского «Реала», «Ливерпуля» и национальной команды Испании Фернандо Морьентес заявил, что готов возглавить один из российских клубов.

«Готов ли я продолжать свою тренерскую карьеру? Конечно, я с удовольствием рассмотрю интересное предложение от команды, которая ставит перед собой высокие цели. Предложения из России? Да, мне было бы интересно поработать за рубежом», — приводит слова Морьентес «Известия».

Последним клубом в тренерской карьере Морьетеса была «Фуэнлабрада» (сезон-2015/16), которая тогда выступала в Сегунде В, третьем по силе испанском дивизионе. Специалист был отправлен в отставку за неудовлетворительные результаты команды.