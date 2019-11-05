Антон Миранчук и Смолов могут сыграть с «Ювентусом»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о состоянии своих подопечных в преддверии матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом», который состоится в Москве завтра, 6 ноября.



«Есть много положительных моментов. Антон Миранчук уже тренируется в общей группе. Надеюсь, в ближайшее время Смолов тоже к нам вернётся. Сегодня определимся, будут они играть или нет. Мариу тоже выздоровел. Думаю, он сможет принять участие в игре.



Что касается физического состояния игроков, то оно на нормальном уровне. Крыховяк, Баринов и Игнатьев чувствуют себя лучше, чем перед последней игрой. Единственный сложный момент – переход с синтетики на натуральное поле, и времени на это не очень много», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.

«Локомотив» — «Ювентус». Прогноз: «старая синьора» покорит Москву Сёмин за три последних матча в сумме сделал две замены. «Локомотив» ждёт беда во втором тайме.