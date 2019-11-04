«Локомотив» — «Ювентус». Прогноз: «старая синьора» покорит Москву

6-го ноября на «РЖД Арене» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов московский «Локомотив» сразится с «Ювентусом» из Турина. Встреча начнётся в 20:55 мск. Купить билет на поединок в кассах уже невозможно, на стадионе ожидается аншлаг.



Эксперты считают фаворитом «старую синьору». Сделать ставку на Криштиану Роналду и компанию в букмекерских конторах можно за 1.66. Победа команды Юрия Сёмина оценивается аналитиками коэффициентом 5.6. Тотал больше 2,5 доступен за 1.95.

Прогноз матча «Локомотив» — «Ювентус» (06.11.2019)

«Локомотив» и «Ювентус» перед очным сражением в четвёртом туре группового этапа Лиги чемпионов провели непростые выездные поединки во внутренних первенствах. «Старая синьора» в туринском дерби с минимальным счётом одолела «Торино», а «железнодорожники» не смогли добыть победу в сражении с «Уфой».



После трёх туров в группе D уже практически всё ясно с двумя обладателями путёвок в плей-офф Лиги чемпионов. У «Ювентуса» и «Атлетико» по семь очков, три балла у «Локомотива», «баранка» у «Байера». Для сохранения реальных шансов на попадание в топ-2 «железнодорожникам» необходима только победа, но как её добиться?



Эксперты вполне логично считают фаворитом поединка «старую синьору». У команды Маурицио Сарри ещё ни одного поражения в нынешнем сезоне. «Ювентус» на постоянной основе добивается результата и играет с запасом. Когда требует ситуация – Роналду и компания готовы усилить давление и взять своё.



Разумеется, российские поклонники футбола желают «Локомотиву» удачи, однако при выборе ставок логичнее слушать разум, а не сердце. За 2.03 мы возьмём победу «Ювентуса» во втором тайме, а также индивидуальный тотал гостей больше 1 на указанном промежутке за 2.21. Для более рискованных игроков есть фора «-1,5» на «старую синьору» за вкусный коэффициент 2.75.



В стартовой 45-минутке поединка в Турине Маурицио Сарри проиграл тактическую дуэль Юрию Сёмину. За счёт исполнительского мастерства, замен и усталости «железнодорожников» фаворит завоевал три очка. В связи с тем, что соперники проведут вторую встречу за достаточно короткий срок, напрашиваются два предположения.



Во-первых, «старая синьора» должна учесть ошибки при выборе стратегии и стартового состава. Вариантов разнообразить игру у «Локомотива» практически нет, а в распоряжении Сарри один из самых глубоких и универсальных составов во всей Европе. Поняв на личном опыте замыслы «железнодорожников», гости избегут привозов на своей половине поля и смогут более качественно созидать.



Другим ключевым фактором стоит назвать короткую скамейку «Локомотива». Красно-зелёные проведут пятый матч за 20 дней. Из-за травм и не самой удачной летней селекции Юрий Сёмин оказался скован ограниченной обоймой. Тренер самым очевидным способом намекает руководству на проблемы с составом. Каким образом?



За три последних матча «Локомотив» в сумме сделал две замены. Любопытно, было ли что-то подобное хоть раз в истории любого российского клуба высшего дивизиона. Единственным получившим отдых «железнодорожником» стал Жоау Мариу, которому не подошёл газон в «Уфе». Все остальные футболисты красно-зелёных измотаны тяжёлыми нагрузками и отсутствием передышки.



На упомянутом интервале в три последних матча «Локомотив» пропустил шесть мячей. И, надо же, какое совпадение – все голы соперники «железнодорожников» забивали во вторых таймах. В Москве ожидается порядка +10 градусов, что сравнимо с погодой в Турине. Многие болельщики придут посмотреть на Криштиану Роналду, поэтому красно-зелёные остаются совсем без козырей. Команду Юрия Сёмина спасёт только чудо.

Ставки на матч «Локомотив» — «Ювентус»

«Локомотив» располагает короткой обоймой, что серьёзно сказывается на результатах в условиях плотного графика. В трёх последних матчах «железнодорожники» пропустили шесть мячей после перерыва. За коэффициент 2.03 мы возьмём победу «Ювентуса» во втором тайме, а за 2.21 проверим индивидуальный тотал «старой синьоры» больше 1 на указанном интервале. Для более рискованных игроков есть фора «-1,5» за вкусные 2.75 на Криштиану Роналду и компанию по итогам всего поединка.



Ставка №1: победа «Ювентуса» с форой «-1,5» за 2.75.



Ставка №2: победа «Ювентуса» во втором тайме за 2.03.



Ставка №3: индивидуальный тотал «Ювентуса» во втором тайме больше 1 за 2.21.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.