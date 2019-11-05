Ерохин: «Зенит» может конкурировать со всеми соперниками по группе в ЛЧ

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился мнением о соперниках по группе G группового этапа Лиги чемпионов.

«В Лиге чемпионов группа у нас достаточно ровная, но у каждого соперника есть стиль, которого они стараются придерживаться. Например, «Лион» — атлетичная команда, которая действует чаще за счет индивидуальных качеств игроков. «Бенфика» отличается быстрым переходом из обороны в атаку. «РБ Лейпциг» — это про контроль мяча, игру между линиями, контратаки. Первые три матча показали, что мы можем конкурировать со всеми этими командами.

«РБ Лейпциг» уверенно чувствует себя в атаке, имеет много вариаций игры в зависимости от соперника. Есть креативная атакующая группа игроков, от которых исходит острота и нестандартные действия. Есть два центральных полузащитника — Кевин Кампль и Конрад Лаймер, последний забил нам в Лейпциге. Они выстраивают игру команды и руководят ее темпом.

Вернер — один из тех, от кого во многом зависит игра команды в атаке. Он и создает, и сам завершает атаки. Нужно быть осторожными с каждым игроком атаки, все из них готовы на нестандартные действия, как, например, в моменте со вторым голом в наши ворота», — цитирует Ерохина Bild.