В Румынии футболисты разыграли штрафной, пока их партнёр лежал на газоне

В матче 15-го тура чемпионата Румынии между командами «Астра» и «Политехника», который состоялся накануне, 4 ноября, на стадионе «Марин Анастасовичи» в городе Джурджу и завершился со счётом 4:0, был забит курьёзный гол.
В одном из эпизодов гости нарушили правила в нескольких метрах от своей штрафной площади. На момент свистка мяч находился у вратаря. Услышав сигнал от арбитра, он отправил футбольный снаряд в сторону места, с которого должно было быть разыграно стандартное положение.
Мяч, несильно ударившись о лежащего игрока хозяев, на котором были нарушены правила, оказался у его партнёра. Тот, не дождавшись свистка и подъёма своего товарища, быстро отдал передачу на нападающего, который, обыграв голкипера, красивым ударом отправил мяч в ворота с острого угла, перекинув соперников.
Видео доступно в телеграм-канале «Чемпионата».
- 5 ноября 2019
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