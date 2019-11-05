Полузащитник «Уфы» Фомин прокомментировал свой вызов в сборную России

Полузащитник «Уфы» Даниил Фомин поделился эмоциями от своего первого вызова в сборную России.
«Испытываю, конечно, только положительные эмоции, вчера узнал об этом. Лежал на процедурах после тренировки, ко мне подошёл наш тренер Николай Сафрониди и сообщил эту новость. Я сначала подумал, что это какая-то шутка, но всё оказалось правдой.
Поздравила вся команда, а потом подошёл Шамиль Камилович и сказал: «Давай, продолжай в том же духе, не сбавляй». Да и вообще! Очень рад, что «Уфа» купила меня летом и я оказался здесь.
Вадим Валентинович тоже не остался в стороне. Хочу высказать благодарность и ему, что взял меня в команду и поверил в меня.
Звонил ли Черчесов? Нет, пока со мной никто не связывался. На сбор планирую приехать и показать себя с лучшей стороны, зарекомендовать перед тренерским штабом сборной России», — сказал Фомин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 5 ноября 2019
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