Черчесов объяснил, почему не вызвал в сборную лучшего бомбардира РПЛ

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал своё решение не вызывать нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева в национальную команду на заключительные матчи отборочного этапа чемпионата Европы – 2020. В настоящее время форвард возглавляет список лучших бомбардиров Российской Премьер-Лиги.



«Почему решил вызвать двух форвардов вместо трёх? Смотрим, кто как себя проявляет. Смолов травмирован, Чалов играет за молодёжную сборную. Соболев? Он проявил себя в чемпионате не лучшим образом», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.



Матч сборных России и Бельгии состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» и начнётся в 20.00 мск. Встреча с Сан-Марино пройдёт 19 ноября в городе Серравалле на стадионе «Сан-Марино», начало – в 22:45 мск. Подготовку к матчам подопечные Станислава Черчесова начнут 10 ноября в Сочи.

«Позиция Зобнина? Мы нашу лигу знаем, а коллега из «Спартака» — познаёт» Черчесов — о составе сборной.