Черчесов объяснил, почему не вызвал в сборную лучшего бомбардира РПЛ

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал своё решение не вызывать нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева в национальную команду на заключительные матчи отборочного этапа чемпионата Европы – 2020. В настоящее время форвард возглавляет список лучших бомбардиров Российской Премьер-Лиги.
«Почему решил вызвать двух форвардов вместо трёх? Смотрим, кто как себя проявляет. Смолов травмирован, Чалов играет за молодёжную сборную. Соболев? Он проявил себя в чемпионате не лучшим образом», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.
Матч сборных России и Бельгии состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» и начнётся в 20.00 мск. Встреча с Сан-Марино пройдёт 19 ноября в городе Серравалле на стадионе «Сан-Марино», начало – в 22:45 мск. Подготовку к матчам подопечные Станислава Черчесова начнут 10 ноября в Сочи.
- 5 ноября 2019
-
16:10
-
16:05
-
16:00
-
15:59
-
15:53
-
15:41
-
15:23
-
15:13
-
15:06
-
14:36
-
14:26
-
14:06
-
14:05
-
13:54
-
13:42
-
13:41
-
13:35
-
13:31
-
13:22
-
13:20
-
13:13
-
13:03
-
12:45
-
12:44
-
12:31
-
12:28
-
12:24
-
12:14
-
12:09
-
11:36
-
11:33
-
11:32
-
11:31
-
11:04
-
11:01