Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Барселона» — «Славия». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Черчесов объяснил, почему не вызвал в сборную лучшего бомбардира РПЛ

Черчесов объяснил, почему не вызвал в сборную лучш
Черчесов объяснил, почему не вызвал в сборную лучшего бомбардира РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал своё решение не вызывать нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева в национальную команду на заключительные матчи отборочного этапа чемпионата Европы – 2020. В настоящее время форвард возглавляет список лучших бомбардиров Российской Премьер-Лиги.

«Почему решил вызвать двух форвардов вместо трёх? Смотрим, кто как себя проявляет. Смолов травмирован, Чалов играет за молодёжную сборную. Соболев? Он проявил себя в чемпионате не лучшим образом», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.

Матч сборных России и Бельгии состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» и начнётся в 20.00 мск. Встреча с Сан-Марино пройдёт 19 ноября в городе Серравалле на стадионе «Сан-Марино», начало – в 22:45 мск. Подготовку к матчам подопечные Станислава Черчесова начнут 10 ноября в Сочи.

«Позиция Зобнина? Мы нашу лигу знаем, а коллега из «Спартака» — познаёт»
Черчесов — о составе сборной.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019