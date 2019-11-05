Девушки, укравшие алюминиевую фигуру Дзюбы, обратились к футболисту

Две девушки, укравшие алюминиевую фигуру нападающего «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы в Подольске, обратились к футболисту.



«Дзюба — молодец, он вообще наш герой. Нам сейчас паяют статью. Помогите реально, кто чем может: посты, репосты, пишите Дзюбе… Дзюба, кстати, привет! Спасибо за смайлики. Если б ты мог нам помочь: морально или физически… Они говорят, что мы хотели тебя украсть. На самом деле мы просто хотели похулиганить. У нас просто нет мужика в доме, и мы решили заиметь тебя», — сказали девушки в видеообращении, опубликованном на телеграм-канале Mash.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, в конце октября девушки оторвали фигуру с постамента и унесли с собой. Местные жители вызвали сотрудников полиции, которые задержали похитительниц, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Ущерб оценивается в 27 тыс. рублей. Фигура Дзюбы появилась в Подольске после чемпионата мира 2018 года, где форвард стал одним из лидеров сборной России, которая дошла до стадии четвертьфинала, показав лучший результат в истории команды.