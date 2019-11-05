«Челси» — «Аякс»: Промес вновь вывел гостей вперёд в счёте

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» принимает амстердамский «Аякс». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. К 30-й минуте амстердамский клуб ведёт в счёте — 2:1. «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.



На 20-й минуте нападающий «Аякса» Квинси Промес, ранее выступавший в составе московского «Спартака», вновь вывел гостей вперёд в счёте. На 2-й минуте нападающий «Челси» Тэмми Абрахам отправил мяч в собственные ворота. Через 2 минуты полузащитник лондонской команды Жоржиньо реализовал пенальти.

«Челси» набрал 6 очков в 3 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице группы H. «Аякс» (6) — на 2-м месте. Соперниками команд по группе Н являются «Валенсия» и «Лилль».