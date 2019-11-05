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М. Кержаков: не скажу, что ЦСКА лидер, а «РБ Лейпциг» — это другой уровень

М. Кержаков: не скажу, что ЦСКА лидер, а «РБ Лейпциг» — это другой уровень
Футбол / Лига чемпионов 0

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал результат матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» (0:2).

«По результатам в чемпионате видно, какая сильная команда «РБ Лейпциг». У них очень сильный тренер, ничего не добавишь. Нужно смотреть на себя, играли дома, должны были брать очки. Сравнить ЦСКА и «РБ Лейпциг»? Во-первых, не скажу, что сейчас ЦСКА лидер, у них перестройка, а «Лейпциг» — это совершенно другой уровень, другие скорости, класс игроков выше. Сразу говорил, что немцы очень сильная команда. Те, кто смотрят чемпионат Германии, понимают её уровень, но дома мы со всеми должны брать очки. Момент первого гола особо не видел, был частокол ног, увидел в самый последний момент», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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