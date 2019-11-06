Барриос оценил шансы «Зенита» на выход из группы Лиги чемпионов

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос подвёл итоги матча с «РБ Лейпциг» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов и оценил шансы команды из Санкт-Петербурга на выход в плей-офф.
«Мы готовились к матчу, но и соперник провёл большую работу, это видно. «Зенит» не показал свою лучшую игру. Знали, что соперник силён, что там много хороших игроков, которые любят владеть мячом. Они были сильнее, наша задача — проанализировать ошибки, чтобы не совершать их в будущем.
Шансы есть, впереди два матча. Всё зависит от нас. Если мы победим и наберём нужные очки, то выйдем из группы. Важно двигаться поступательно, впереди игра чемпионата, прямо сейчас она важнее для нас», — приводит слова Барриоса «Матч ТВ».
Следующий матч в чемпионате России «Зенит» проведёт с тульским «Арсеналом» в гостях. Встреча состоится в воскресенье, 10 ноября.
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