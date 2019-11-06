Мелкадзе: обидно ли читать о 45 матчах без голов? Большинство просто завидует

Нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе, выступающий за «Тамбов» на правах аренды, высказался о своей безголевой серии во время выступлений за красно-белых.
«Всю жизнь читал, что обо мне пишут болельщики. Начал, ещё когда попал в дубль: было очень интересно, что пишут. Но после того как подписал новый контракт, решил, что больше читать не стоит. А сейчас раз в пару недель захожу и просматриваю старые записи, трачу на это минут по 15.
После матча с «Ростовом» написало много болельщиков, большинство – спартаковские. Поздравили с первыми голами. Говорят, чтобы продолжал в том же духе и возвращался в «Спартак» сильнее.
С некоторыми выходами на замену в «Спартаке» у меня получалось, я мог хорошо провести матч, но не было результативных действий. Это давило, ничего нет – ни гола, ни голевого паса. И все пишут, что провёл 45 матчей, а ничего не сделал. Хотя там игры было 10-15 минут.
Не обидно ли было читать про эти 45 матчей без голов? Скорее всего, большинство людей просто завидуют. В «Инстаграме» мне пишут, чтобы я не переживал, что люди с головой за меня. Их мало, но они есть», – сказал Мелкадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 6 ноября 2019
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