РФС готовит развлекательную программу на матче Россия — Бельгия

РФС готовит масштабную программу на матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Бельгии на стадионе «Газпром Арена».
Всего 10 дней осталось до последнего домашнего матча сборной России в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Бельгии в Санкт-Петербурге.
Российский футбольный союз при поддержке правительства города готовит для болельщиков сборной масштабную развлекательную программу «Наши парни в городе», включающую медийную кампанию, автограф-сессии в ТЦ «Галерея», публичные трансляции матча и активности перед стадионом.
Кульминацией развлекательной программы, которая возьмёт старт за три часа до матча, станет концертная постановка «Симфоническое КИНО» с хитами легендарной группы в исполнении симфонического оркестра и гитариста группы Юрия Каспаряна. Получасовой концерт пройдёт в чаше стадиона и завершится за несколько минут до стартового свистка.
Кроме того один из этажей стадиона превратится в променад XIX века, где болельщиков ждут выступления оркестра Мариинского театра, фотоэкспозиции, уроки классических танцев, мастер-классы от студии музея «Эрмитаж», а также традиционные бельгийские вафли.
По традиции болельщиков ждут автограф-сессии и «Матч со звёздами». Соперниками болельщиков сборной станут Владислав Радимов, Андрей Тихонов, Дмитрий Аленичев, Вячеслав Малафеев, Егор Титов, Дмитрий Сычёв, Евгений Алдонин, Дмитрий Сенников.
Начало развлекательной программы — в 17:00.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
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