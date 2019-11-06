РФС готовит развлекательную программу на матче Россия — Бельгия

РФС готовит масштабную программу на матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Бельгии на стадионе «Газпром Арена».

Всего 10 дней осталось до последнего домашнего матча сборной России в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Бельгии в Санкт-Петербурге.

Российский футбольный союз при поддержке правительства города готовит для болельщиков сборной масштабную развлекательную программу «Наши парни в городе», включающую медийную кампанию, автограф-сессии в ТЦ «Галерея», публичные трансляции матча и активности перед стадионом.

Кульминацией развлекательной программы, которая возьмёт старт за три часа до матча, станет концертная постановка «Симфоническое КИНО» с хитами легендарной группы в исполнении симфонического оркестра и гитариста группы Юрия Каспаряна. Получасовой концерт пройдёт в чаше стадиона и завершится за несколько минут до стартового свистка.

Кроме того один из этажей стадиона превратится в променад XIX века, где болельщиков ждут выступления оркестра Мариинского театра, фотоэкспозиции, уроки классических танцев, мастер-классы от студии музея «Эрмитаж», а также традиционные бельгийские вафли.

По традиции болельщиков ждут автограф-сессии и «Матч со звёздами». Соперниками болельщиков сборной станут Владислав Радимов, Андрей Тихонов, Дмитрий Аленичев, Вячеслав Малафеев, Егор Титов, Дмитрий Сычёв, Евгений Алдонин, Дмитрий Сенников.

Начало развлекательной программы — в 17:00.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».