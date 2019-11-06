Клопп: «Ливерпуль» попросил «Астон Виллу» прилететь в Катар на матч Кубка лиги

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что клуб связался с «Астон Виллой» и попросил команду прилететь в Катар на матч 1/4 финала Кубка английской лиги (EFL).



Напомним, ранее стало известно, что «Ливерпуль» будет вынужден сыграть двумя разными составами в матче 1/4 финала Кубка английской лиги с «Астон Виллой» и полуфинале клубного чемпионата мира. Руководство EFL отказалось перенести матч «Астон Вилла» — «Ливерпуль» на другую дату, и он состоится в Бирмингеме 17 декабря. При этом полуфинал клубного чемпионата мира пройдёт в Катаре 18 декабря.



«Мы спросили у „Астон Виллы“, сможет ли команда прилететь в Катар и провести с нами матч там. Пока мы не знаем, как всё будет. У нас есть некоторые идеи, но об этом ещё рано говорить. На данный момент у нас есть более важные дела. Конечно, мы определимся в следующие пару недель, но одно могу сказать точно — это на 100 процентов будет „Ливерпуль“, — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

«Ливерпуль» сыграет двумя разными составами в Кубке лиги и на клубном ЧМ