«Ливерпуль» сыграет двумя разными составами в Кубке лиги и на клубном ЧМ

«Ливерпуль» будет вынужден сыграть двумя разными составами в матче 1/4 финала Кубка английской лиги (EFL) с «Астон Виллой» и полуфинале клубного чемпионата мира, сообщает Sky Sports.
Руководство EFL отказалось перенести матч «Астон Вилла» — «Ливерпуль» на другую дату, и он состоится в Бирмингеме 17 декабря. При этом полуфинал клубного чемпионата мира пройдёт в Катаре 18 декабря.
«Главным приоритетом EFL является поддержание целостности Кубка лиги. Принятое решение направлено на защиту интересов участников турнира, который привлекает миллионы зрителей в стране и за рубежом и транслируется более чем в 130 странах мира", — говорится в заявлении EFL.
Ранее главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп не исключил, что команда откажется от дальнейшего участия в Кубке лиги.
- 5 ноября 2019
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