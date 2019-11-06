С. Ребров: ЦСКА не заслуживал поражений в матчах с «Лудогорцем» и «Эспаньолом»

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Сергей Ребров поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с московским ЦСКА.
«Мне был более интересен матч с «Зенитом», потому что с «Уфой» в составе оказалось много резервистов. С «Зенитом» ЦСКА играл в несвойственный себе футбол, больше оборонялся, меньше атаковал и прессинговал, но они заслуженно завоевали очко. У нас была такая же сложная игра, так что завтра мы будем в равных условиях. Мы должны быть готовы к прессингу ЦСКА.
Не думаю, что ЦСКА нечего терять. Ноль очков в первом круге ещё ни о чём не говорит. Это команда очень высокого уровня. Нельзя говорить, что им не интересен этот турнир. Наоборот, сейчас они будут вдвойне мотивированы. Я смотрел все игры ЦСКА в Лиге Европы — с «Лудогорцем» и «Эспаньолом» они не заслуживали поражения», — приводит слова Реброва «Матч ТВ».
Матч «Ференцварош» — ЦСКА состоится завтра, 7 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск.
- 6 ноября 2019
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