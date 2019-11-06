Мариу: следует начать арестовывать людей за расизм

Полузащитник московского «Локомотива» Жоау Мариу, права на которого принадлежат «Интеру», высказался о случаях проявления расизма в чемпионате Италии.



«В Италии проявления расизма происходят каждую неделю. Это печально, несмотря на то что я там больше не играю. Но всё равно слежу за Серией А в прессе и социальных сетях. Проблема повторяется из раза в раз. Думаю, властям следует начать судить расистов, арестовывать людей за расизм, пока они не поймут, что нужно уважать других, несмотря на цвет их кожи. Это игра, все любят футбол, в Италии любят футбол, поэтому изменения должны быть», — приводит слова Мариу CNN.



Мариу перешёл в «Локомотив» из «Интера» в летнее трансферное окно на правах аренды. Соглашение с 26-летним хавбеком рассчитано до конца нынешнего сезона.

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