Линекер: Роналду, возможно, будет недоволен Рэмси

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер, являющийся болельщиком «Барселоны», высказал мнение по поводу гола валлийского полузащитника туринского «Ювентуса» Аарона Рэмси в ворота московского «Локомотива» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (в данный момент счёт 1:1, идёт 2-й тайм).

Рэмси добил мяч в пустые ворота, хотя он и так закатывался в них после удара форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Ювентус».

«Рэмси добил мяч, который уже закатывался в ворота из-за грубой ошибки голкипера «Локомотива», после удара Роналду со штрафного.



Роналду, возможно, будет недоволен Рэмзи. Или великий добьётся, что гол перепишут на него?» — написал Линекер в своём «твиттере».