«Бавария» обыграла «Олимпиакос» в Лиге чемпионов

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» обыграла пирейский «Олимпиакос» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена». Обслуживала матч польская бригада арбитров во главе с Павелом Рачковским. Ему ассистировали Михал Обукович и Радослав Сейка.

Счёт был открыт в середине второго тайма. Автором забитого мяча стал Роберт Левандовски, ему ассистировал Кингсли Коман. В концовке встречи преимущество мюнхенцев увеличил Иван Перишич.

«Бавария», набрав 12 очков, лидирует в турнирной таблице группы В. «Олимпиакос» (1) — на 4-м месте.