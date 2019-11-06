«Бавария» обыграла «Олимпиакос» в Лиге чемпионов
В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» обыграла пирейский «Олимпиакос» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена». Обслуживала матч польская бригада арбитров во главе с Павелом Рачковским. Ему ассистировали Михал Обукович и Радослав Сейка.
Счёт был открыт в середине второго тайма. Автором забитого мяча стал Роберт Левандовски, ему ассистировал Кингсли Коман. В концовке встречи преимущество мюнхенцев увеличил Иван Перишич.
«Бавария», набрав 12 очков, лидирует в турнирной таблице группы В. «Олимпиакос» (1) — на 4-м месте.
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