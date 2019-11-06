Хабиб: Роналду сегодня не забил, но я этому рад

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, присутствовавший на матче Лиги чемпионов «Локомотив» — «Ювентус», прокомментировал ход встречи.



«Отличная игра. У Роналду сегодня было три момента, но я рад, что он не забил. Не знаю, что писать ему после этой встречи. Если честно, не думал, что «Локомотив» так хорошо сыграет. Не ожидал», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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Напомним, форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду является любимым футболистом Хабиба. Матч «Локомотива» и «Ювентуса» завершился победой итальянской команды со счётом 2:1. Португальский нападающий провёл на поле 81 минуту и исполнил штрафной удар в начале матча, после которого был открыт счёт.

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