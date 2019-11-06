Сарри объяснил, почему заменил Роналду в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал, почему заменил нападающего Криштиану Роналду в концовке матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом» (2:1). Вместо португальца на 82-й минуте встречи на поле вышел форвард Пауло Дибала.
«Он заменён из-за опасений за его физическое состояние. Уже в конце первого тайма были признаки для беспокойства, во втором тайме тоже были такие моменты, когда он ускорялся. Опасались, что он может получить повреждение, которое помешает ему в будущем.
Что касается Дугласа Косты, он всегда является очень важным игроком, но сейчас он не в лучших кондициях. У него пока нет присущей ему скорости, но у него прекрасная техника. Ни он, ни Рэмси не могли играть оба матча полностью, поэтому приняли решение их чередовать. Ему по-прежнему есть над чем работать", — передаёт слова Сарри корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.
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